Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs ve kredi ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 2025 KYK lisans, yüksek lisans, doktora burs miktarı belli oldu

        KYK burs ve kredi ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 2025 KYK lisans, yüksek lisans, doktora burs miktarı belli oldu

        KYK burs ücretleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 2025 yılından itibaren yeni KYK burslarını alacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğretim öğrencileri için burs ve kredi imkanı sağlıyor. Peki, KYK burs ve kredi ne kadar oldu? İşte, KYK 2025 lisans, yüksek lisans, doktora burs miktarı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 10:53 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerle Buluşma" programında yaptığı açıklamada 2024-2025 öğretim dönemi üniversite KYK burs ücretleri miktarını açıkladı. Normalde 2 bin lira olan üniversite bursu 2025 ocak ayından itibaren 3 bin TL olmasına karar verildi. Şimdi gözler 2025 yılı lisans, yüksek lisans ve doktor KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu, kaç TL sorusunun yanıtında. Peki zamlı KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL?

        • 2

          2025 OCAK KYK BURSU NE KADAR OLDU?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

          ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

          2025 zamlı KYK bursu ödemeleri ocak ayından itibaren öğrencilere 3 bin TL olarak yatırılacak.

        • 3

          KYK BURS VE KREDİLERİ ÖDEME GÜNLERİ VE TARİHLERİ

          Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.

        • 4

          ÖN LİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KYK BURS 2025 ÜCRETLERİ

          Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası üniversite öğrencilerine verilecek KYK burs ve kredi miktarını açıkladı. Erdoğan şunları söyledi;

          "Ön lisans ve lisans için 2000 TL olan rakamı 3000 TL’ye yüksek lisansta 4000 TL olan miktarı sekiz 6000 TL’ye doktora öğrencilerimiz için 6000 TL olan tutarı 9000 TL’ye çıkardık. Burs miktarlarını üniversite öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a gözaltı talebi
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a gözaltı talebi
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        Annesini vahşice öldürmüştü! İşte katil evlada verilen ceza!
        Annesini vahşice öldürmüştü! İşte katil evlada verilen ceza!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Le Pen'in hedefi Macron
        Le Pen'in hedefi Macron
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Habertürk Anasayfa