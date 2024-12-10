KYK burs ve kredi ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 2025 KYK lisans, yüksek lisans, doktora burs miktarı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerle Buluşma" programında yaptığı açıklamada 2024-2025 öğretim dönemi üniversite KYK burs ücretleri miktarını açıkladı. Normalde 2 bin lira olan üniversite bursu 2025 ocak ayından itibaren 3 bin TL olmasına karar verildi. Şimdi gözler 2025 yılı lisans, yüksek lisans ve doktor KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu, kaç TL sorusunun yanıtında. Peki zamlı KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL?