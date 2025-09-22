KYK burs ve kredi başvuru tarihi 2025 2026: KYK burs başvurusu başladı mı, şartları neler, ücreti ne kadar?
Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurusuyla KYK burs başvurusu başlıyor. Öğrenciler yurt başvurularının ardından gözlerini KYK burs ve kredi başvuru tarihine çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yılda binlerce öğrencinin başvuruda bulunacağı 2025 2026 öğrenim dönemi KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden başlayacak. KYK kredi ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Peki KYK burs başvurusu başladı mı, şartları neler, ücreti ne kadar?
KYK burs başvuruları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyuru sonrasında, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025 2026 KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Peki KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, 2025 2026 GSB KYK burs/kredi başvurusu hakkında detaylar
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tarih açıklaması gelecek. KYK kredi ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.
Genellikle KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlendi.
2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi miktarlarında güncellemeye gidilmesi öngörülüyor. Lisans öğrencilerine, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen destek miktarı her yıl enflasyon oranı ve ekonomik koşullara göre artırılıyor. 2025-2026 eğitim yılı için net rakamlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurular öncesinde duyurulacak
KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
KYK BURS ŞARTLARI NEDİR?
Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
Gazinin kendisi veya bekar çocukları
Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olan ve yukarıdaki sekizinci maddede belirtilen öncelikli burs verilecek öğrenciler kapsamına giren öğrencilerin burs almasına engel bir durumu olmaması halinde kredileri bu başvurularının ve durumlarının tespit edilmesi kaydıyla öncelikli öğrenci durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin e-Devlet üzerinden dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.