KYK burs sonuçları açıklandı ve burs veya kredi alma hakkı kazanan üniversite öğrencilerinin ilk olarak taahhütname onayı yapmaları gerekiyor. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciler kazandıkları burs ve kredi hakkını kaybetmiş sayılacak. Peki KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? İlk burs ve kredi ödemesi ne zaman yapılacak?

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için 19 Kasım 2019 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA 2019

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. KYK burs başvuru sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden sorgulanabilir.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA 2019

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2019

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.