KYK burs sonuçları sorgulama 2024-2025: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs başvuru sonuçları tarihi ile ilgili araştırmalar başladı. 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından değerlendirme sürecine girildi. 'KYK burs sonuçları açıklandı' duyurusu için gözler GSB son dakika açıklamalarına çevrildi. 12 kurum tarafından incelenecek olan KYK burs başvuru sonuçları e-devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
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KYK burs sonuçları için geri sayım devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 2024-2025 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvuruları 13 Ekim’de sona erdi. Şimdi ise gözler sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrildi. Değerlendirme sürecinde öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu göz önünde bulundurulacak olup KYK burs sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2024-2025 KYK burs başvuru sonuç tarihi hakkında detaylar...
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı.
Ancak KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvuruları 12-19 Ekim tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar ise 13 Kasım'da erişime açılmıştı.
Bu bilgiler ışığında 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.
Konuyla ilgili GSB tarafından resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
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KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.
Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.
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KYK BURSU NE KADAR OLDU?
2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.
Ancak 2024-2025 KYK burs ücretlerinin ne kadar olacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberturk.com. tr üzerinden öğrenebilirsiniz.
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KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.
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