KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları e devlet sorgulama ekranı
KYK burs sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlanan KYK burs başvurusu sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 1
KYK burs başvurularının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, 2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 2
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı. Bu yıl başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.
Buna göre; 2024 KYK burs sonuçlarının bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor.
KYK BURS ÖDEMESİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.
KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı.