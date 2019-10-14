14 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
KYK burs başvuruları ne zaman 2019? KYK'dan burs başvuru açıklaması geldi mi? soruları başvuru işlemi yapacak öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Üniversite eğitimleri boyunca maddi destek alacak öğrenciler için KYK bursları oldukça önem arz ediyor. Peki KYK burs başvuruları ne zaman? KYK'dan açıklama geldi mi? İşte KYK burs başvuruları 2019...
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2019?
2019 - 2020 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayacak ön lisans ve lisans öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu vasıtasıyla burs desteği alabilecek. Ödemeli ve ödemesiz olmak üzere iki seçeneği mevcut olan burs başvuruları için henüz KYK tarafından bir tarih belirtilmedi. KYK'dan burs başvurularına dair açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.
E-DEVLET KYK BURS BAŞVURUSU
Burs başvuruları e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı hizmetler arasında yer alacak. Başvuruların erişime açılmasının ardından adaylar kendilerine tanınan süre içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR? 2019
KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.
2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,
Lisansta 500 TL
Yüksek Lisansta 1.000 TL
Doktorada 1.500 TL
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