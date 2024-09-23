KYK burs ve kredi başvuru takvimi: KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru takvimi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Üniversite öğrencilerine öğrenim süresi boyunca verilen öğrenim kredisi, öğrenciye geri ödemeli maddi bir destek sunarken, burs ise geri ödemesiz olarak verilmektedir. KYK başvuru tarihlerine ilişkin gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte 2024-2025 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı...
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KYK burs başvuru sürecinde bekleyiş sürüyor. KYK burs ve kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler aralığında e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim tarihleri arasında alınan kredi ve burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, KYK burs başvusu ne zaman başlıyor? 2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
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2024-2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.
Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan bir son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
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ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrencile
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Amatör milli sporcu olan öğrenciler
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AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?
Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.
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KYK BURSU NE KADAR?
2024-2025 KYK burs ve kredi güncel tutarları henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.
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