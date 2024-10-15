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        Haberler Bilgi Gündem KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB 2024-2025 KYK burs sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

        2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        8 Ekim'de başlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim tarihinde sona erdi. Belirtilen tarihler başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, burs sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek açıklamaları beklemeye başladı. Burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılırken, başvurular 12 farklı devlet kurumu tarafından incelenecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte 2024-2025 KYK burs başvuru sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 20:50 Güncelleme: 15.10.2024 - 21:36
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        • 1

          KYK burs başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Burs başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, 13 Ekim tarihine kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler, burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Hatırlanacağı gibi KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Kasım tarihinde erişime sunulmuştu. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB 2024-2025 KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

        • 2

          KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURULARI SONA ERDİ!

          2024-2025 eğitim öğretim yılı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanmıştı

          Bakanlıktan yapılan açıklama doğrultusunda KYK burs ve kredi başvuruları, 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı.

        • 3

          KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.

          Buna göre, 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

          Konuyla ilgili GSB tarafından resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

        • 4

          KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

          Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

          Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

          KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          KYK BURSU NE KADAR OLDU?

          2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.

          Ancak 2024-2025 KYK burs ücretlerinin ne kadar olacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberturk.com. tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 6

          KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

          İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

          Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

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