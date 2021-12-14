Gözler KYK burs sonuçlarında...

KYK burs sonuçları açıklandı mı? soruları burs başvurusu yapan milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak konusu oldu. KYK burs ve kredi başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte KYK burs sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sayfasından sorgulayabilecek. İşte E-Devlet ile KYK burs sonucu sorgulama sayfası

2021 KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Burs sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki değerlendirme sürecine baktığımızda, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor.

E-DEVLET KYK BAŞVURU EKRANI

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor. Sonuçlar https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden ve e-Devlet kapısı üzerinden açıklanacak. Öğrenciler kimlik bilgileri ve e-Devlet şifresi ile KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

KYK 2021 BURS ÜCRETİ

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,burstan yararlanamazlar.