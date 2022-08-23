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KYK borçları ne zaman silinecek? 2022 KYK kredi affı çıkacak mı?

Bakan Nebati' den açıklama geldi! Uzun zamandır KYK borçları silinecek mi, ne zaman silinecek sorusuna milyonlarca öğrenci yanıt arıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati' den KYK borcuyla ilgili açıklama geldi. İşte haberimizin detayları...

23.08.2022 - 15:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bakan Nebati bugün yaptığı açıklamada merak edilen soruların cevaplarını yanıtladı. Bilindiği üzere KYK borçları mezun olduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlıyor. Son günlerde ise en çok araştırılan konuların başında KYK borçlarının ne zaman sileneceği ve KYK kredi borçlarının affedilip affedilmeyeceği sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki KYK kredi borçları ne zaman silenecek, KYK kredi affı çıkacak mı? İşte haberimizin ayrıntıları...

  • KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dar gelirliler için iki yeni destek (İcra, haciz ve konut desteği) için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak." dedi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

  • Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    (Dar gelirliler için düzenleme hazırlığı) Dar gelirlilere 2002'de 1,6 milyar lira destek veriliyordu, bugün 145 milyar lirayı aştı. Bütçe içindeyi payı 1,3'den 5,1'e çıktı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artması destek ihtiyacı hissettirdi. 4 milyon haneye destek veriyoruz. Dünyada en çok hanehalkını doğalgaz konusunda destekleyen ülkelerin başında geliyoruz. Doğalgazda hanelere sağladığımız destek yüzde 82'yi aştı, önümüzdeki dönemde de bunlara yönelik adım atılacak. Konut fiyatlarında ve kirada normalleşme gelmeye başladı. Dar gelirliler için iki yeni destek (İcra, haciz ve konut desteği) için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük büyüme gerçekleşti, ikinci çeyrekte bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz." dedi.

    Bakan Nebati, "(KYK borçları) Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız." ifadelerini kullandı.Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük büyüme gerçekleşti, ikinci çeyrekte bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz." dedi.

     

     

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