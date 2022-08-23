Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük büyüme gerçekleşti, ikinci çeyrekte bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz." dedi.

Bakan Nebati, "(KYK borçları) Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız." ifadelerini kullandı.Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3'lük büyüme gerçekleşti, ikinci çeyrekte bunun da üzerinde bir büyüme bekliyoruz." dedi.