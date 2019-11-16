16 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019 KYK burs sonuçları açıklandı mı? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından büyük merak konusu oldu. Üniversite okuyan lisans ya da yükseklisans öğrencileri KYK bursları ile eğitim hayatlarında ihtiyaçlarını karşılayabilecek. KYK burslarının ne zaman verileceği ise diğer bir merak konusu. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi gözler burs taahhütname onayında... İşte 2019 KYK kredi burs başvuru sonuçlarına dair detaylar...
2019 KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs başvuru sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden sorgulanabilir.
KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)
e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.
KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN TIKLAYINIZ
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2019
Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.
Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
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