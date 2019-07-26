Barış Arduç, Burcu Biricik, Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Aytek Şayan, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Erdal Küçükkömürcü, İpek Erdem ve Derya Beşerler'in rol aldığı Star TV'de yayınlanan Kuzgun dizisi, hikayesi ve oyunculuklarıyla dikkat çekmişti. Kuzgun dizisi 29 Mayıs'ta 16. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

SEZON FİNALİ ÖZETİ

Sezon finaliyle ekran yolculuğuna ara veren dizinin sezon finalinde; büyük hesaplaşma nihayet gerçekleşiyor. Derviş'in aslında Behram olduğu bilgisine ulaşan Dila, Behram'ın karşısına dikiliyor. Kuzgun ise Dila'nın karşısına... Dila'nın Behram'a, Kuzgun'un Dila'ya silah doğrulttuğu, Kuzgun'un 'ben artık karanlığın ta kendisiyim' dediği Kuzgun yeni bölümde; Dila namlusunu Derviş'e doğrulturken Kuzgun da silahını sevdiğine doğrultmak zorunda kalıyor.

KUZGUN'DA FLAŞ AYRILIK

Kuzgun'un sezon finalinde iki flaş ayrılık yaşandı. Silahların havaya kalktığı anlarda Derviş'i ise Kuzgun vurarak öldürdü. Usta oyuncu Settar Tanrıöğen ise diziye veda etti. Ayrıca Kuzgun'un yönetmeni Bahadır İnce de sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla ''Yeni maceralar için yelken açıyoruz'' diyerek diziye veda ettiğini açıkladı. Ayrıca dizi severler tarafından merak edilen Dila'nın akıbeti konusunda diziden ayrıldığına dair herhangi bir açıklama yok. Dila'nın yeni sezonda dizide yer alacağı öngörülüyor.

KUZGUN SEZON FİNALİ ÖZEL SAHNELER

KUZGUN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kuzgun dizisi 2019-2020 yeni sezonuna 17. bölümü ile başlayacak. Kuzgun dizisi set ekibine yaklaşık 3 aylık bir tatil verilmişti. Kuzgun dizisinin set ekibi ve oyuncuları ağustos ayı sonunda yeni sezon tanıtımı için tekrar bir araya geleceği öğrenildi. Önce Star TV’nin yeni sezon tanıtımı sonra da Kuzgun dizisinin yeni sezon tanıtımı çekilecek. Kuzgun dizisinin 2. sezonu ise 17. bölümü ile eylül 2019 da yine Star Tv ekranlarında olacak.

KUZGUN DİZİSİ KONUSU

Kuzgun dizisinde Barış Arduç Kuzgun karakterine Burcu Biricik ise sevgilisi Dila karakterine hayat verecek. Kuzgun tuzağa düşürülerek şehit edilen polis babasının intikamını almak için 20 yıl bekleyen bir adama Dila ise yıllar sonra Kuzgun ile tekrar karşılaşarak hayatı değişen başarılı bir avukata hayat verecek. Kuzgun ve Dila iki polis arkadaşın beraber büyüyen çocukları olacak ve yıllar sonra yeniden karşılaşacaklar. Kuzgun babasının ölümünden sonra başka bir kimlikle yaşamış ve korumalık yapmıştır. Kuzgun babasının intikamını almak için plan yapacak ve düşmanının kızıyla aşk yaşayacaktır.

KUZGUN OYUNCULARI

Başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik'in paylaştığı dizinin kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi yetenekli oyuncular yer alıyor.