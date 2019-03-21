Kuzgun 6. son bölümü seyiricisi ile buluştu. Kuzgun'un son bölümünde, Dila, Kuzgun'a ona aşık olduğunu söylemiş ve Kuzgun'dan da aşkına karşılık alamamıştı. Bunun üzerine Dila, Kuzgun'a hayatından çıkması ve gitmesi için bir teklifte bulunuyor. Öte yandan, Meryem, Kuzgun'un karanlık hayatından çıkması için her yolu deniyor son kapısı da Dila oluyor.

KUZGUN 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun 6. son bölümünün ardından 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZGUN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bu kapılardan biri Meryem'in yeni tanıyacağı sürpriz bir isme, diğeri de Dila'ya açılır. Dila, Meryem'in her bir sözünü yüreği sızlayarak dinler, haklılığını tasdikler. Dila, aşık olduğu adama, Kuzgun'a, hayatından çıkması, buralardan çekip gitmesi için çarpıcı bir teklifte bulunur. Meryem, Kuzgun'un da karşısına çıkar. Kuzgun, Meryem'in can acıtabilecek laflarından ziyade, geçmişiyle ilgili ilk kez duyacağı sözlerine dikkat kesilir.

Yapmayı çok istediği tohum işini Rıfat'ın, kendisine değil de, Kuzgun'a verdiğini öğrenen Ali'nin, Kuzgun'a olan nefreti katlanır. Kuzgun ile Ali arasında yaşanacak büyük hesaplaşma adım adım yaklaşmaktadır. Kuzgun, sevkiyat işinin inceliklerini öğrenmek için Rıfat'ın depolarına gider. Asıl amacı, babasının yaşadıklarının aynısını Rıfat'a da yaşatmak olan Kuzgun, depolarda dönen dolapları dikkatle gözlemler. Kuzgun için artık, Rıfat'a öldürücü darbeyi vurmanın ve ondan da intikamını almanın vakti gelmiştir.