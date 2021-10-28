Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni sezon tarihi izleyenlerin gündeminde. Ekranlarda yeni dönemde dizi ve programların yeniden başlamasıyla beraber gözler geçen yıl sevilerek izlenen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a çevrildi. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 2. sezon tarihi hakkında merak edilenler...

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONUK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yaz sezonuyla birlikte sezon finaline girmişti. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 24 Haziran Perşembe günü sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir süre ara verdi.

Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni sezon tarihi açıklama bir açıklama bulunmuyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 28 Ekim Perşemne Star TV yayın akışında da bulunmuyor.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni sezonun ilerleyen haftalarda başlaması bekleniyor.