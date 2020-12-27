Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta şaşırtan gelişme!

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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Gökçe'nin durumu, iki ailenin de gündemine bomba gibi düştü. Beyin kanamasına bağlı geçici felç geçiren Gökçe'nin iyileşmesi için herkes seferber oldu. Kızının durumuyla sarsılan Kuzey ise bir taraftan da yeni hayatıyla ilgilenmeye devam etti ve Yıldız'la beraber kendi evleri için harekete geçti. Ancak finalde iki aşığın arasını bozacak şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Kuzey'in Yıldız için hazırladığı romantik yemeğe davetsiz bir misafir gelerek her şeyi altüst etti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ABC1’de yüzde 4.87 reyting ve yüzde 9.34 izlenme payı, AB’de yüzde 3.29 reyting ve 6.93 izlenme payı, Total’de 7.54 reyting ve yüzde 14.49 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte #GökçeninGözyaşları etiketi ise uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

GÖKÇE'NİN İYİLEŞMESİ İÇİN HERKES SEFERBER OLDU!

Gökçe'nin yaşadığı sağlık sorunu iki ailenin de gündemine bomba gibi düştü. Beyin kanamasına bağlı geçici bir felç geçiren Gökçe'nin iyileşmesi için herkes seferber oldu. Aldığı üzücü haberle yıkılan Osman ise Gökçe'den özür diledi. Gökçe de yaptıkları için Osman'dan özür dilerken, ikili sonunda birbirini anladı ve barıştı.

Gökçe'nin moralini yüksek tutmak için canla başla mücadele veren Osman, Gökçe'nin kendisine serenat yaptığı "Aşk Kitabı" şarkısıyla bir sürpriz hazırladı.

Gökçe'ye sürpriz;

GİZEM AVCILARI KARAKOLA DÜŞTÜ!

Gizem Avcıları Sefer, Cevher ve Ruhi yeni bir iş aldı. Kaybolan bir piyango biletinin peşine düşen ekibin, atıldıkları bu yeni macerada yine başları belaya girdi. Piyango biletini bulmayı başaran ekip, bulduktan sonra tekrar kaybedince işler karıştı. Aradıkları biletin izini bulmayı başardılar ancak bilet, bir giysi kumbarasının içindeki ceketteydi.

Durum böyle olunca Gizem Avcıları, bileti almaya çalıştı ancak şikayet edildikleri için polis tarafından yakalandı. Belediyenin giysi kumbarasına zarar veren ekip, mecburen soluğu karakolda aldı. Sonunda tam bileti alacakları sırada ise şikayetçi olan kadının köpeği piyango biletini kaptı.

Polis, Gizem Avcıları'nın peşinde;

Gizem Avcıları karakola düşüyor;

YILDIZ'A BÜYÜK ŞOK!

Kuzey ile Yıldız'ın mutluğuna ise finalde gelen davetsiz bir misafir gölge düşürdü. Kuzey'in Yıldız için hazırladığı romantik yemeğe gelen Şahika, her şeyi altüst etti. Şahika, Kuzey'i elde edebilmek için onunla baş başa kalmak istedi. Bu esnada yeni evlerine gelen Yıldız, gördüğü manzara karşısında şoke oldu ve evi terk etti.

"Yazıklar olsun!"