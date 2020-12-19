KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU NE?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde memleketinde ailesinin isteğiyle Yıldız’la sözlenip İstanbul’a okumaya gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenen, ancak evlendiği kadın tarafından 20 yıl sonra terkedilen Kuzey'in, üç kızıyla memleketine dönmesi ve burada Yıldız'ın olan öfkesi ve aşkı anlatılıyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk çekimleri Ordu'da gerçekleştiriliyor. Dizi Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’nda çekiliyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLER?
YILDIZ KADIOĞLU (ASLIHAN GÜNER)
Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden diğeri… O köprüyü yıllardır bırakmayan, hep köprünün diğer ucundan bir gün çıkıp gelecek olan Kuzey’i bekleyen Yıldız, otuzlu yaşların ortasında alımlı, inatçı, tuttuğunu koparan bir kadındır. Kuzey’in dönüşüyle, Yıllardır pas tutmuş olan pusulası Kuzey’ini bulmuş olsa da o, yirmi yıl önceki genç kız değildir. Aşkı nasıl ki küllenmediyse, öfkesi de küllenmeyecektir.
ASLIHAN GÜNER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
17 Aralık 1987’de dünyaya gelen Aslıhan Güner, çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi’nde gördüğü eğitimle adım atmıştır.
Aslıhan Güner’in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul ile devam etti. Güner, The İmam, Sümela’nın Şifresi, Moskova’nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza adlı sinema filmleriyle beyazperde de başarısını ortaya koydu.
Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’da da çok geniş bir kitlesi bulunan ünlü oyuncu, şu sıralar Ordu’da çekilen ve Show TV ekranlarında yayınlanan ‘Kuzey Yıldızı’ dizisinde başrolde yer almaktadır.
KUZEY MOLLAOĞLU (İSMAİL DEMİRCİ)
Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden biri, bir evin bir oğlu, yakışıklı, mert, gözü kara bir adamdır. Şimdi, yıllar sonra memleketine, terk ettiği kadının topraklarına geri dönmüştür. Hem kızlarıyla, hem kendine kendine sırt çevirmiş köylüyle uğraşırken bir de Yıldız’ın gazabından koruyabilecek midir kendini?
İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
1984 yılında Ankara’da doğan İsmail Demirci, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Cemal Şan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Türkan’’ dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçtikten sonra, en son 2018 yılında Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Merve Çağıran’la paylaştığı ‘’Çarpışma’’ dizisinde Galip karakterine hayat verdi.
Sinemada ilk olarak, 2014 yılında ‘’Tut Sözünü’’ filminde yer aldıktan sonra, 2016 yılında ‘’Babaların Babası’’ filminde ve 2017 yılında yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu’nun üstlendiği ‘’Posta Kutusu’’ filminde yer almış ve performansıyla Krajina Festivali’nde “En iyi Erkek Oyuncu” ödülünü almıştır.
CENGİZ BOZKURT (CEVHER KADIOĞLU)
Almanya'dan gelen sert ama bir o kadar da eğlenceli, komik, paraya zaafı olan, temizlik takıntılı, olayların ve insanların dikine dikine giden bir Karadenizli. Bir türlü huyu huyuna suyu suyuna uyan bir eş, bir sevgili bulamamaktan muzdarip.
CENGİZ BOZKURT KİMDİR?
Lise eğitimini, Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Üniversite lisans eğitimini, 1984 yılında girdiği ODTÜ'de fizik bölümünde okumaya başladı ve 1990 yılında tiyatrocu olmaya karar verip bölümü bıraktı. Üniversiteyi bitirir bitirmez İngiltere'ye gitti. 14 yıllık İngiltere serüveninde işportacılık, şoförlük, tezgâhtarlık gibi işlerde çalıştı. İyi derecede İngilizce bilmesi nedeni ile Londra'daki gurbetçi derneklerinde temsilcilik yaptı.
İkinci lisans eğitimini, İngiltere'de Goldsmiths, University of London'da "Medya ve İletişim" bölümünde yaparak 1996'da mezun oldu. Bu bölümde, televizyon, sinema ve iletişim okudu. Okul sonrası, televizyon için belgeseller çekmeye başladı. Kısa filmler yönetti. Oyunculuğa olan ilgisi ise, Türkiye'deki üniversite yıllarında, bir üniversite tiyatrosu olan, ODTÜ Oyuncuları'nın çalışmalarına katıldığı sıralarda oluştu. Türkiye'de başladığı oyunculuk serüvenine İngiltere'de de devam etti ve okuduğu bölümün kapsamı altında tiyatro eğitimi de aldı.
Ayrıca Londra'da birçok oyunculuk atölyesine katıldı. Tiyatro oyunlarında oynadı. Bir yandan televizyon için belgeseller çekti. Tiyatro yaparken oyunculuğu bırakıp belgeselciliğe ağırlık vermeyi düşünüyordu ki, Londra'da tiyatro yapan bir başka Türk tiyatrocu olan Mehmet Ergen ile tanıştı. Mehmet Ergen'in ısrarları üzerine oyunculuğa devam etmeye karar verdi. Daha sonra, Mehmet Ergen'in öncülüğünde dört arkadaş Arcola Theatre adında bir tiyatro kurdular. İngiltere'de Arcola Theatre'ın adını kısa sürede duyurmayı başardılar.
Cengiz Bozkurt artık hayatına bir aktör olarak devam ederken, kısa fimler de çekiyordu. Çektiği kısa filmler festivallerde gösteriliyordu. İkibinli yılların başında, Mehmet Ergen Türkiye'de de oyunlar yönetmeye başladı ve 2003 yılında, Kent Oyuncuları için yönettiği Inishmorelu Yüzbaşı adlı oyun için Bozkurt'u İstanbul'a davet etti. Bu oyunla birlikte Bozkurt 14 yıldır uzak olduğu ülkesine geri dönmüş oldu.
Arka arkaya birkaç oyunda oynadıktan sonra tiyatro dalında verilen oyunculuk ödüllerine aday oldu. Hakkında çok iyi eleştiriler çıkmaya başladı. Tiyatro oyunları yönetti. Tiyatroda yaptığı işlerin başarısından sonra, televizyonda ve sinemada da çalışmalar yapmaya başladı. Kamera önünde yaptığı işlerde de tiyatroda olduğu gibi önemli etkiler elde etti. Oynadığı dizilerdeki roller ile fenomenler oluşturdu.
Bunlardan en akılda kalıcı olan, Leyla ile Mecnun adlı dizideki Erdal Bakkal karakteridir. Birçok uluslararası projede de rol alan Bozkurt, 2003 yılı itibarıyla oyunculuk hayatını İngiltere ve Türkiye arasında, eş zamanlı olarak yürütmektedir.
YAŞAR KADIOĞLU (CEZMİ BASKIN)
Yıldız’ın ellili yaşlardaki babasıdır Yaşar Kadıoğlu. Eskiden en yakın dostu olan Şeref Mollaoğlu, yirmi yıl önce en azılı düşmanı oluvermiştir. Öyle ki birinin selam verdiğinden diğeri yüz çevirmiş, birinin alışveriş yaptığı dükkândan diğeri ayağını kesmiştir. Kuzey’in gelişiyle hiçbir zaman küllenmeyen düşmanlık daha da alevlenecektir.
CEZMİ BASKIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
11 Mart 1949 doğumlu ve 1.73 boyundaki Cezmi Baskın LCC Tiyatro Okulu'nda eğitim gördü.
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