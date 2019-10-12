12 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 5. bölümünde Yıldız, her şeyi arkasında bırakıp gitmeye karar verdiğinde, hiç tahmin etmediği bir sürprizle karşılaşır. Kuzey, Yıldız’ın karşısında durmuş “gitme” demektedir. Yıldız, yıllardır Kuzey’den duymayı beklediği sözleri duymak üzeredir.
Kuzey, Yıldız’a duymak istediklerini mi söyleyecektir, yoksa genç aşığın hayalleri yine yıkılacak mıdır? Kuzey’in Yıldız için duyduğu vicdan azabı uzun sürmez çünkü uğraşması gereken büyük bir bela vardır. Alacaklısı Sadullah, Kuzey’den borcunu tahsil etmek için bu sefer başka bir yola başvurmuştur. Kuzey, iyice sıkışır. Yıldız ve Kuzey, ilk defa birer düşman değil, arkadaş olmaya çalışırlar. Kuzey’in peşindeki belalar, genç adamı zorladıkça Yıldız’la olan düşmanlığı yerini arkadaşlığa, belki de daha fazlasına bırakır.
Yaşanan her olay, onları birbirlerine daha da yakınlaştırır. Yıldız, dümene geçip kaptanlık yapmak zorunda kaldığında ikili, yıllar sonra baş başa bir gece geçirir. Tüm fırtına dinip ortalık süt liman olduğunda ise ikiliyi, çok kötü bir sürpriz beklemektedir. Kuzey ve Yıldız, hiç ummadıkları bir tehlikeyle karşı karşıyadır.
Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 5. bölüm tanıtımları:
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