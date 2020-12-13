Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey'den kaçan Yıldız sorunu çözmek için terapiste giderken, korkusunu yenmek için bebek bakmaya çalışması yüzleri güldürüyor. Gökçe'nin serenadı ise romantik anlara sahne oluyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 43. BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 43. SON BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 43. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gizemli evden kaçmayı başaran Sefer, Ruhi ve Poyraz, korkudan uzun süre kendine gelemedi. Cevher, başlarına gelen şeylerin sebebinin 500 bin lira ödül olduğunu öğrenince gizemi çözmeye karar verdi. Cevher'in bu kararı yüzünden Sefer hiç istemediği gizemli eve yeniden dönmek zorunda kaldı. Yıldız ile Kuzey'in ise evli ve mutlu hayatında ilk sorun patlak vermeye başladı.

Kuzey, mutlu evliliklerini bir bebek ile taçlandırmak isterken, Yıldız'ın henüz buna niyeti yoktu. Yıldız, binbir türlü bahane bularak Kuzey'den kaçmaya çalışırken, ikilinin tatlı inatlaşmaları eğlenceli anlara sahne oldu. Sefer ve Ruhi, bu sefer yanlarında Cevher ile birlikte gizemli eve geri döndü.



Yangınların gizemini çözmek için girdikleri evde korkunç olaylar ve tuhaflıklarla karşılaşan ekibin halleri ise ekran başındakileri kahkahalara boğdu. Sefer ve Ruhi ne derse desin Cevher, ucunda 500 bin lira ödül olan gizemli evden çıkmayı kabul etmeyince, üçünün de başına gelmeyen kalmadı. Samara diye adlandırdıkları tuhaf görünümlü kızlar tarafından etrafı sarılan Cevher ve Sefer, birden alevler içinde kaldı. İkilinin yardımına koşan isim ise Ruhi oldu. Cevher ve Sefer'i kurtarmayı başaran Ruhi, finalde gizemli evdeki büyük sırrı da çözdü.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 19 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!