Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 42. son bölümünde; Yıldız ile Kuzey, başta her şeyin bir rüya olmasından korkup yaşadıkları mutluluğa inanmakta güçlük çekseler de artık evli ve mutlu bir hayata merhaba dediler. Büyük kavuşmanın ardından Kadıoğlu ve Mollaoğlu aileleri de resmi olarak dünür olmanın mutluluğunu yaşıyordu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 42. son bölüm izleme linki...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 42. BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 42. BÖLÜM İZLE

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 42. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bir diğer evlilik hayali kuran kişi de Cevher olunca Nahide, ona hayırlı bir kısmet bulmak için kolları sıvadı. Ordu'da çıkan bir haber ise Sefer'in yeni bir maceraya atılmasına neden oldu. Bir evde çıkan gizemli yangınları çözene 500 bin lira büyük ödül verileceğini duyan Sefer, bu işi çözmek için harekete geçti.

Bu tehlikeli görevde pampası Kuzey'in de yanında olmasını istedi ancak yeni damat Kuzey'in gözü Yıldız'dan başkasını görmediği için operasyona Ruhi ve Poyraz ile başladı. Poyraz'ın korkarak son anda vazgeçmesi üzerine Sefer ve Ruhi birlikte eve girdi. Yangınların sebebini kolayca çözüp, ödülü almayı uman ikili karşılaştıkları gizemli ve korkunç şeylerle neye uğradıklarını şaşırdılar. Finalde koşarak evden kaçan Sefer ve Ruhi'nin lanetli evdeki operasyonu ise kahkaha dolu anlara sahne oldu.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 12 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!