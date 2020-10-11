Bulut, Kuzey'den ayrılması için Yıldız'ı tehdit ederken Yıldız'ın ne yapacağı merakla bekleniyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 35. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yıldız, Şule'yle olanlardan sonra içinde biriktirdiklerini tutamayarak büyük bir patlama yaşadı. Artık büyük aşkı için yaşadıklarından dolayı yorulan Yıldız her şeyi arkasında bırakıp ortadan kaybolmaya karar verdi ancak tam gitmek istediği anda onun için gelen polislerle karşılaştı.
Şule, Yıldız'dan şikayetçi olduğu için Yıldız bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tüm yaşananlara rağmen Kuzey ise hala Yıldız ile yeniden bir araya gelmenin yollarını arıyordu.
KUZEY YILDIZI AŞK 35. SON BÖLÜM
Yıldız'ı bir türlü ikna edemeyen Kuzey, son çare olarak onu kaçırmaya karar verdi. Sefer ve Ruhi'nin yardımıyla Yıldız'ı kaçıran Kuzey'in son hamlesi de işe yaramadı. Yıldız, ne kadar beni bırak dese de Kuzey'in Yıldız'dan vazgeçmeye niyeti yoktu. İnatçı aşık bu sefer de Yıldız'la aşk yuvalarının inşaatına başladı. Öte yandan Bulut, Kuzey için hala bir tehdit olmaya devam ediyordu. Bu sefer Kuzey'e, kızlarıyla zarar vermeyi planlayan Bulut, gizlice Şule'nin evine girdi. Kuzey'in kızlarının uyuduğu odaya girerek bir fotoğraf çekildi. Kızlarla çekildiği bu fotoğrafı da Kuzey'e ulaştırdı. Kuzey, kızlarının yanında gizemli bir yabancı olduğunu görünce öfkeden deliye döndü. Kuzey peşindeki bu beladan nasıl kurtulacaktı?
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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