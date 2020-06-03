Kuzey'le Yıldız'ın "Beyaz Giyme Toz Olur" şarkısını söylediği romantik anlar izleyenleri derinden etkiliyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.



KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Çetin, ilk defa hikayenin kötü adamı olmaktan çıkıp Yıldız’a, Kuzey’in aylardır beklediği özgürlük biletini vermiştir. Ama Yıldız, Çetin’e güvenmemeyi öğrenecek kadar çok yaşamıştır. Çetin’e güvenmez, belgeleri, sahibine verecektir. Fakat Yıldız’la Kuzey, bir araya geldiklerinde hiçbir zaman problem çözemedikleri gibi bilakis yeni problemler yaratmakta mahirlerdir. Bu yüzden ikisinin de hayali suya düşmek üzeredir. Kuzey'le Yıldız, asıl engelin kendileri olduğuna karar verdiğinde bu problemi ayrı ayrı çözmek yerine çift terapisine gitmeye karar verirler. Terapistin sürpriz önerisinden sonra, ikilinin önünde bu zamana kadar hiç yaşamadıkları bir deneyim onları beklemektedir. İki inatçı keçi, iki uslanmaz aşık, iki ayrı kutup nasıl bir araya gelecektir? Bu deneyimin sonunda iki ayrı dünya, bir daha bir araya gelmemek üzere ayrılacak mıdır, yoksa birbirlerinde bu zamana kadar keşfetmedikleri bir şeyi keşfedecekler midir? Kuzey'le Yıldız bu kez çok daha derinlerde bir duyguyla sınanmaktadır. Kuzey'le Yıldız’ın sınavı, Sefer ve Nahide için gerçek olmuştur. Sefer, sonunda baba olacaktır. Yıllardır bu anı bekleyen ve hazırlanan çiftimiz aslında ne kadar acemi ve hazırlıksız olduklarını fark ederler. Bunun paniğini tabi ki tek başına yaşamayacaklar, çevresindeki herkesi de bu girdaba sürükleyeceklerdir.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.



Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!