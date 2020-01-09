Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey’in kızlarının mahkemeye çıktığı fragmanda yeni görüntüsüne alışamayan Sefer tepkisiyle izleyenleri gülümsetiyor. Kuzey ve Yıldız’ın romantik akşam yemeğinde neler yaşayacakları ise merakla bekleniyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey’in, gitar hocasını kıskandığını öğrenen Yıldız, hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Kuzey, Yıldız’ı kendisinden uzaklaştırmak için elinden geleni yapsa da Yıldız’ın vazgeçmeye niyeti yoktu. Yıldız’ın yıllardır çeyizinde sakladığı perdeyi yırtan Kuzey, bu kez çok ileri gittiğini anladı ve hatasını telafi etmeye çalıştı. Sahte rapor yüzünden başları belaya giren kızlarıyla uğraşan Kuzey, bu durumun sorumlularını yaptıklarına pişman etmekte kararlıydı.

Sınıfta kalan ve okuldan atılan kızlarını fırında çalıştırmaya başladı. Kuzey’i özgürlüğüne kavuşturmayı kafasına koyan Yıldız, Kuzey ve Şule’nin boşanması için gerekli belgeleri Çetin’den istedi. Belgelere karşılık yüklüce bir para talep eden Çetin’e istediğini vermek için her şeyini satan Yıldız, Çetin’in karşısına çıktı. O sırada gelen Kuzey, Çetin ve Yıldız’ı gördü. Kuzey’in bunu öğrenmesi, Yıldız’a olan güveninin bir kez daha yerle bir olması anlamına gelecekti. Peki Kuzey, gerçekleri öğrenecek miydi?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 18 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!