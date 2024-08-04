Kuzey Tunçelli final maçı ne zaman? Milli yüzücü Kuzey Tunçelli kimdir, kaç yaşında, nereli?

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?

30 Ağustos 2007'de doğan Kuzey Tunçelli, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusudur. 2024 yılında Belgrad'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalya kazandı.

Tunçelli, 2023 yılı Nisan ayında Türkiye Dünya Şampiyonası Seçmeleri'nde 1500 m serbest stilde 15 dakikanın altında derece yapan 15 yaş altındaki ilk yüzücü oldu. 2023 Dünya Su Sporları Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 m ve 1500 m serbestte yarıştı ve birinci oldu. 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılan Tunçelli, 1500 m serbestte finale yükseldi. Haziran 2024'te Belgrad'daki şampiyonada 1500 m serbestte Avrupa şampiyonu oldu.

Milli yüzücü, 2024 Paris Olimpiyatlarına da katılacaktır.

Antrenörü Milli Takım Teknik Direktörü Aykut Çelik'tir.