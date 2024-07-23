Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu TIR'a çarptı: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Beykoz kesiminde lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR'a, hafriyat kamyonu çarptı. Lastiği kontrol etmek için yola inen TIR'ın sürücüsü, iki araç arasında kalarak hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. DHA'nın haberine göre; kazada, TIR şoförü Ramazan Akgül hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saat 22.15 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Akgül yönetimindeki TIR'ın lastiği patladı.
PATLAYAN LASTİĞİ KONTROL ETMEK İSTEDİ
TIR şoförü Ramazan Akgül patlayan lastiği kontrol etmek için emniyet şeridinde durdu. Akgül, lastiği kontrol etmek istediği sırada Cem Erdoğan yönetimindeki hafriyat kamyonu TIR'a çarptı.
TIR İLE KAMYON ARASINDA KALARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Çarpışma anında Ramazan Akgül, TIR ve hafriyat kamyonu arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akgül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, incelemelerin ardından Akgül'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.