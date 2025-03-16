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        Haberler Dünya Kuzey Makedonya'da gece kulübü yangını: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti! | Dış Haberler

        Kuzey Makedonya'da gece kulübü yangını

        Kuzey Makedonya'da çok fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde çıktı. İçişleri Bakanlığı en az 51 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:39
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        Makedonya'da gece kulübü yangını
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        Kuzey Makedonya'da binden fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde yangın çıktı. İçişleri Bakanlığı, yangın en az 51 kişinin öldüğünü, 80'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

        Yangın başkent Üsküp'ün yaklaşık 100 km doğusundaki Koçana kentinde meydana geldi. Gece kulübünde çıkan yangının kısa sürede büyüyerek kulübün tavanına ve çatısına sıçradığı belirtildi.

        Yangının, popüler müzik grubunun performansı sırasında saat yerel saatle 03:00 civarında başladığı ve mekandaki yangının saatler sonra hala sürdüğü ifade edildi.

        Konsere yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı düşünülüyor.

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