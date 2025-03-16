Kuzey Makedonya'da gece kulübü yangını
Kuzey Makedonya'da çok fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde çıktı. İçişleri Bakanlığı en az 51 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kuzey Makedonya'da binden fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde yangın çıktı. İçişleri Bakanlığı, yangın en az 51 kişinin öldüğünü, 80'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
Yangın başkent Üsküp'ün yaklaşık 100 km doğusundaki Koçana kentinde meydana geldi. Gece kulübünde çıkan yangının kısa sürede büyüyerek kulübün tavanına ve çatısına sıçradığı belirtildi.
Yangının, popüler müzik grubunun performansı sırasında saat yerel saatle 03:00 civarında başladığı ve mekandaki yangının saatler sonra hala sürdüğü ifade edildi.
Konsere yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı düşünülüyor.