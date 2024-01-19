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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Kuzey Kore su altı nükleer silah sistemini test etti

        Kuzey Kore su altı nükleer silah sistemini test etti

        Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın Kore Yarımadası'nın güneyinde yürüttüğü ortak deniz tatbikatına tepki olarak "su altı nükleer silah sistemini" test ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 07:01 Güncelleme: 19.01.2024 - 07:03
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        Kuzey Kore su altı nükleer silah sistemini test etti
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        Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın konuyla ilgili yayımladığı haberde, DPRK Savunma Bilimleri Akademisi tarafından geliştirilen, "Haeil-5-23" adı verilen sistemin, Kore Yarımadası'nın doğusunda test edildiği bildirildi.

        Haberde testin hangi tarihte gerçekleştirildiği belirtilmezken, Savunma Bakanlığından adı anılmayan bir sözcünün, "Ordumuzun su altı nükleer karşılık kapasitesi daha ileri seviyeye yükseltildi. ABD ve müttefiklerinin donanmalarının düşmanca manevralarına karşı denizde ve denizaltında caydırıcı eylemlerimiz sürecek." ifadesine yer verildi.

        AA'nın haberine göre; silah sisteminin, nükleer başlıklı insansız su altı araçlarını kullandığı iddia ediliyor.

        Güney Kore, ABD ve Japonya donanmaları, 15-17 Aralık'ta, Kore Yarımadası'nın güneyinde ABD'nin Carl Vinson uçak gemisinin katıldığı ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.

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