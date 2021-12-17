Kuzey Kore'nin eski lideri ölümünün 10. yılında anıldı

Kuzey Kore’de eski lider Kim Jong-il’in 10. ölüm yılında "birlik" çağrısında bulunulduğu bildirildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il’in 10. ölüm yılı anma etkinliklerinde, halka ülkenin liderine daha fazla sadakat etmesi ve birlik çağrısında bulunuldu.
Babasının ölümünden bu yana 10 yıldır Kuzey Kore’yi yöneten 37 yaşındaki Kim Jong-un, babası Kim Jong-il ve büyükbabası kurucu lider Kim Il-sung’un sahip olduğu mutlak güce ulaşmayı başardı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve ABD ile yürütülen gerilimli diplomasinin neden olduğu ekonomik zorluklara rağmen ülkenin lideri Kim’in iktidar hakimiyeti sorgulanmıyor.
Ancak bazı uzmanlar, Kim Jong-un devam eden mevcut sıkıntıları çözmeye ve halkın refahını iyileştirmeye yönelik adımlar atmazsa iktidarın uzun vadeli istikrarının sorgulanabileceğini ifade ediyor.
Kim Jong-un, her ölüm yıl dönümünde babası Kim Jong-il ve kurucu lider Kim Il-sung’un mezarlarının bulunduğu anıt mezarda saygı duruşunda bulunurken, 1'inci ve 5'inci yıl dönümlerinde babasını onurlandıran ulusal toplantılar düzenlemişti.
Kuzey Kore liderinin bu yıl da aynı ziyareti gerçekleştirmesi beklenirken, devlet medyasından herhangi bir etkinlik hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.
Öte yandan Kuzey Kore devlet televizyonu, merhum lider hakkında hazırlanan propaganda şarkıları ve belgesellerini yayımladı.
TREN SEYAHATİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin eski lideri, Ulusal Savunma Kurulu Başkanı, Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kore Halk Ordusu Başkomutanı Kim Jong İl 2011'de bir tren seyahati sırasında yaşamını yitirmiş, ölüm haberi ise Pyongyag yönetimi tarafından kamuoyuna 2 gün sonra duyurulmuştu.
Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenilen İl’in ölümünün ardından ülke yönetimini oğlu mevcut başkan Kim Jong Un devralmıştı.
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