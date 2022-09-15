Kim Jong-un'un yanında yer alan gizemli kadın kim?

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Kuzey Kore liderinin geçtiğimiz haftalarda tüm etkinliklerinde kimliği ve görevi bilinmeyen; takım elbise, gözlük, siyah bir el çantasıyla görülen bir kadın merak uyandırdı.

Kim'in nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceğine yemin ettiği Yüksek Halk Meclisi'ne yaptığı bir konuşmada da aynı kadın elinde belgelerle görüldü.

Kuzey Kore'nin devlet medyası, kadının Kim'in yanında görüldüğü her kareyi paylaşsa da kimliğini hiçbir şekilde açıklamadı.

NK News, bu kişinin kimliğinin bilinmese de Kim'in akrabalarından biri olabileceği tahmin ettiklerini açıkladı. Bu gizemli kişinin; Kuzey Kore liderinin her ikisi de 1970'lerde doğan Kim Sol-song ve Kim Chun-song adında iki üvey kız kardeşinden biri olabileceği öne sürüldü.

Kuzey Kore'de son dönemlerde kadınlara daha aktif olarak görevler verilmeye başlandı. Kim'in baş propagandacısı olarak görülen kardeşi Kim Yo-jong daha ön planda olurken, bu yıl içerisinde ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı olarak Choe Son-hui atanmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.