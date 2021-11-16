Kim Jong-un ortaya çıktı!

Çin sınırına yakın büyük bir kalkınma projesi Samjiyon'u inceleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, projenin ülkesinin "sağlam iradesini" özetlediğini söyledi.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkez Haber Ajansına göre, Kim, Samjiyon şehrini ziyaretinde "güneşin kutsal yeri" olarak adlandırdığı bölgede, inşaatların ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Samjiyon'un eteğinde yer aldığı Paektu Dağı, Kim ailesinin de içinde olduğu Kuzey Kore'nin kuruluş efsanelerinin kalbi ve resmi anlatılarda ülke devriminin manevi merkezi olarak tanımlanıyor.
Model kültür şehri olarak inşa edilen Samjiyon, Ekim 2020'de iktidar partisinin 75. kuruluş yılı için tamamlanması hedeflense de şehirdeki inşaatlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve nükleer silah ile füze programlarından kaynaklanan ülke üzerindeki uluslararası yaptırımlar nedeniyle yavaşladı.
Son dönemde yaşanan zorluklara rağmen projeyi ilerletmek için "yüce sadakat, güçlü irade" gösterdikleri ve "alın teri" döktükleri için işçileri öven Kim, Samjiyon'un kırsal kalkınma için bir rehber olacağını söyledi.
Binlerce ev ve binanın inşasının yanı sıra yeni yollar ve enerji nakil hatları şebekesini de içeren Samjiyon'u geliştirmek için 4 yıl harcadıklarını belirten Kim, bu projenin ülkesinin "sağlam iradesini" özetlediğini ifade etti.
Samjiyon'un inşa sürecinin bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
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