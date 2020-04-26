Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nerede?

26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumunun iyiye gitmediğine ilişkin farklı kaynaklardan, henüz teyit edilemeyen haberler geliyor.
Bu haberlerin çıkış nedenleri arasında da Kim Jong-un haftalardır resmi televizyonlarda görünmemesi, son günlerde de halka açık herhangi bir etkinlikte bulunmaması gösteriliyor.
Babasının 2011'de hayatını kaybetmesiyle ülkenin lideri olan Kim Jong-un belirlenen resmi bir halefi yok, dolayısıyla sağlığının ülke yönetimini idare edemeyecek durumda olması halinde yerine kimin bakacağı da belirsiz.
Kim Jong-un hakkında çıkan haberler arasında koronavirüs salgını korkusu nedeniyle kendisini karantinaya aldığı veya ciddi bir rahatsızlıktan hastalıktan mustarip olduğu iddiaları da var.
Herhangi bir güvenilir kaynağa dayandırılmasa da sosyal medyada Kuzey Kore liderinin öldüğü iddiaları da ortaya atılıyor.
Kim Jong-un, 2014 yılında da bir ay boyunca medyada görülmemiş, daha sonra resmi televizyon kanalı Kuzey Kore liderinin elinde bastonla yürürken görüntülerini paylaşmıştı.
Hafta içinde, Washington merkezli '38 North' adlı Kuzey Kore izleme ve haber kuruluşu, Kim Jong-un treninin ülkedeki bir tatil kasabası yakınlarında çekildiği belirtilen uydu görüntülerini yayımladı.
Kuruluş, Cumartesi günkü haberinde, trenin Wonsan'da, 21-23 Nisan tarihleri arasında Kim ailesine ayrılan 'liderlik istasyonuna' park ettiğini bildirmişti.
Kuzey Kore resmi devlet televizyonu Kim'in konumuyla ilgili en son 11 Nisan'da bir haber yayınladı.
Dört gün sonra, Kuzey Kore'nin kurucu lideri dedesi Kim Il Sung'un doğum gününe denk gelen 15 Nisan'da hiçbir yerde görülmedi.
New York Times gazetesine konuşan Güney Kore Sejong Enstitüsü Kuzey Kore Çalışmaları Merkezi Başkanı Cheong Seong-chang, Kim'in, doğum gününde dedesinin mozolesinde görülmemesinin normal şartlarda ülke için 'düşünülemez bir durum' olduğunu söyledi ve bir bakıma bunun 'hakaret olarak' algılanabileceğini ifade etti.
Resmi açıklamaların son günlerde Kim'in nerede olduğu veya ne yaptığıyla ilgili açıklama yapmaması da dikkat çekici bulunuyor. Resmi medyanın da, Kuzey Kore liderinin 14 Nisan'da füze denemesinde çekildiği söylenen görüntüleri paylaşması bekleniyor.
Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) da Cumartesi günkü haberinde Kim'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin birinci yıl dönümünde Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkezi Komitesi başkanından 'iyi dilek mesajı aldığını' bildirdi.
Kuzey Kore hakkında haberlere yer veren Seul merkezli Daily NK internet sitesi, Pazartesi günü ismini vermeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Kim'in başkent Pyongyang'ın kuzeyindeki Hyangsan'da tedavi gördüğünü belirtti.
Haberde, Kim'in 12 Nisan'da, çok sigara içmesi, obezite ve yorgunluk sıkıntıları nedeniyle kardiyovasküler bir sorundan kaynaklı ameliyat olduğu ifade edildi.
Bu haberden kısa bir süre sonra CNN'e konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili, Kim'in 'büyük bir tehlikede olduğunu' iddia etti. Bu iddia hemen ardından Reuters'a konuşan Güney Koreli hükümet kaynakları tarafından yalanlandı.
Reuters ayrıca durumdan haberdar olan üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Çin'in Kuzey Kore'ye sağlık uzmanlarından oluşan bir ekip gönderdiğini ve Kim'e danışmanlık yaptıklarını aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden bir yetkili de Reuters haber ajansına Kuzey Kore'nin Kim'in konumu ve sağlığıyla ilgili sessiz kalmasının 'durumuyla ilgili kaygı verici olduğunu' söyledi.
NK Daily'nin haberinden sonra Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre kimliğini gizli tutan kaynaklar, Kim'in Wonsan bölgesinde kalabileceğini ifade etti.
Yerel haber ajansı Newsis, Cuma günü Güney Koreli istihbarat kaynaklarının 'Kim'in özel treninin Wonsan'da görüldüğünü söylediklerini' bildirdi. Kim'in özel jetinin de Pyongyang'da bekletildiği söylendi.
Newsis, Kim'in Covid-19 salgınından korunmak için uzaklaşmış olabileceğini yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kim'in hasta olduğu haberleriyle ilgili Perşembe günü gazetecilere açıklamasında "Haberin doğru olduğunu sanmıyorum" dedi ama Kuzey Koreli yetkililerle iletişimde olup olmadığı sorusunu yanıtlamayı reddetti.
Trump, nükleer programına son vermeye ikna etmek için Kim ile üç defa bir araya gelmişti.
Güney Kore de Kim'in görünmemesiyle ilgili haberleri büyütmedi ve Salı günkü açıklamada Kuzey Kore'den 'herhangi bir özel işaret tespit etmediklerini' söyledi.
ABD'li Senatör Lindsey Graham ise Fox News televizyon kanalına açıklamasında Kuzey Kore'nin sessiz kalmasını gerekçe göstererek "Kim Jong-un ölmemiş olmasının şaşırtıcı olacağı" yorumunu yaptı.
Graham, "Kapalı bir toplum. Doğrudan hiçbir şey duymadım ama ölmemişse veya bir şekilde aciz durumda değilse şaşırırım çünkü bu tip dedikodular, bir ülkeden çok bir kült olan, kapalı bir toplumda sonsuza dek cevapsız kalamaz" dedi.
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