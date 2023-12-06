Kuzey Kore lideri Kim Jong Un annelerle buluştu, gözyaşlarına hakim olamadı

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Kuzey Kore devlet medyasının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, "5. Ulusal Anneler Buluşması" sebebiyle binlerce Kuzey Koreli anneyle bir araya geldi.

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Kim'in duygusallaştığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Konferansın başında ve sonunda konuşma yapan Kim, ülkedeki doğum oranın düşüşüne dikkati çekti ve daha fazla çocuk yapılması yönündeki çağrısını yineledi.

KADINLARI DAHA FAZLA ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA ÇAĞIRMIŞTI REKLAM Kuzey Kore lideri Kim Pazartesi günü yaptığı açıklamada da, ülkede doğum oranındaki düşüşün durdurulmasının "kadınların görevi" olduğunu belirterek, kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya çağırmıştı.

Kim, "Doğum oranlarındaki düşüşü durdurmak, çocuğa iyi bakım ve eğitim sağlamak, annelerimizle çözmemiz gereken aile konularımız." demişti. Kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya çağıran Kim, doğum oranındaki düşüşün durdurulmasının "kadınların görevi" olduğunu söylemişti. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.