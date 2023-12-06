Ümraniye'de İETT otobüsünde iki kadın yolcu arasında iddiaya göre yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Kadınlardan biri biber gazı sıkınca otobüsteki yolculardan bazıları fenalık geçirdi.

DHA'da yer alan habere göre sürücü otobüsü tahliye etti. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı sıkan kadını ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olay, 4 Aralık Pazartesi günü, öğle saatlerinde Ümraniye´de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde, iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.Bu sırada kadınlardan biri çantasından çıkardığı biber gazını, tartıştığı kadının yüzüne sıktı. Biber gazından otobüsteki yolcular da etkilendi. Şoförün otobüsü durdurmasıyla yolcular dışarı çıktı.

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Biber gazına maruz kalan kadın bayılırken bir yolcunun yardımıyla otobüsten indirilerek yakındaki bir iş yerine götürüldü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayılan kadın hastaneye kaldırılırken, biber gazını sıkan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Biber gazından etkilenen yolcuların otobüsten indiği anlar ve sonrasında yaşananlar, cep telefonu kamerası ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, biber gazından etkilenen yolcuların 'Polis' diye bağırdığı duyuluyor. Güvenlik kamerasında duran İETT otobüsünün kapılarının açılması, yolcuların inmesi ve bayılan kadının aşağıya indirildiği anlar da görülüyor.