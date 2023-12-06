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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırıları gece boyu sürdü! Yüzlerce Filistinli göç etmeye çalıştı

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları gece boyu sürdü! Yüzlerce Filistinli göç etmeye çalıştı

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları 7 günlük insani aranın ardından şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece boyu sürdürürken, dün yüzlerce Filistinli güneyde Refah kentine göç etmeye çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 08:36 Güncelleme: 06.12.2023 - 08:36
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        • 1

          İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine gece boyunca sürdürdüğü saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü.

        • 2

          Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı’nda iki evi bombalaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        • 3

          İsrail savaş uçaklarının, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi bombalaması sonucu 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

        • 4

          MÜLTECİ KAMPINA YOĞUN SALDIRI

          İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nı merkezine fosfor bombalarıyla yoğun bir şekilde saldırdı.

        • 5

          YÜZLERCE FİLİSTİNLİ GÖÇ ETTİ

          İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentine düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle yüzlerce Filistinli, güneydeki Refah kentine doğru göç etti.

        • 6

          NETANYAHU: GAZZE SİLAHSIZLANDIRILACAK

          İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun kara işgalini genişletmeye devam ettiği ve insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nin "savaştan sonra uluslararası bir tarafın müdahalesi olmaksızın İsrail'in denetiminde silahsızlandırılması gerektiğini" söyledi.

        • 7

          Gazze Şeridi'nin İsrail'e bir daha tehdit oluşturmayacağını savunan Netanyahu, terörü desteklemekle suçladığı Ramallah merkezli Filistin yönetiminin, Gazze'yi yönetemeyeceğini öne sürdü.

        • 8

          Netanyahu, "Savaştan sonra Gazze silahsızlandırılacak. Bunu yapabilecek tek güç İsrail ordusu. Hiçbir uluslararası güç bu sorumluluğu üstlenemez. Gözlerimi kapatıp bunu kabul edemem." dedi.

        • 9

          GAZZE'DE CAN KAYBI 16 BİNİ GEÇTİ

          Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk ve 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.

        • 10

          İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 82, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

        • 11

          İSRAİL İNSANİ ARANIN HEMEN ARDINDAN SALDIRILARA BAŞLADI

          İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

          İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

        • 12

          İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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