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        Haberler Gündem Hava Durumu KAR TİPİ YAĞMUR! Son dakika hava durumu 6 Aralık: Meteoroloji'den il il , kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi! Ankara, İzmir ve İstanbul bugün hava durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun orta ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimler kar yağışlı olacak. Yağışların; Ege ve Akdeniz kıyıları, Marmara'nın batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı güney ve doğu illerde 2 ila 6 derece düşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 07:20 Güncelleme: 06.12.2023 - 08:53
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        Sağanak yağmur ve kar uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ,Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 13°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 13°

        İzmir

        Yağmurlu 15°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 15°

        Bursa

        Yağmurlu 12°

        Adana

        Yağmurlu 19°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 10°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 13°

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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