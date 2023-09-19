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        Haberler Dünya Kuzey Kore: Kim Jong-un ülkesine ulaştı

        Kuzey Kore: Kim Jong-un ülkesine ulaştı

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyaretini tamamlayarak özel zırhlı trenle ülkesine ulaştığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:59 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:59
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        "Kim Jong-un ülkesine ulaştı"
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        Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, Rusya'ya düzenlediği ve liderlik süresince en uzun seyahati olan 6 günlük ziyaretin ardından ülkesine ulaştı.

        Kim'i taşıyan özel zırhlı tren dün sabah saatlerinde ülke sınırına ulaşırken Kim'in ziyaretinin "iyi niyet ziyareti" olduğu belirtildi.

        Rusya, 17 Eylül'de Kim'in ülkeden ayrıldığını duyurmuştu.

        Kim ile Putin 13 Eylül'de bir araya geldi

        Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 13 Eylül'de, Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

        Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #kuzey kore
        #dünya
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