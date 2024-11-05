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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Kuzey Kore'den Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına balistik füze | Dış Haberler

        Kuzey Kore'den Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına balistik füze

        Güney Kore, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına doğru balistik füze fırlattığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 03:28 Güncelleme: 05.11.2024 - 03:30
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        Kuzey Kore'den Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına balistik füze
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        Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Kuzey'in füze atışına dair yazılı açıklama yaptı. AA'nın Yonhap'a dayandırdığı habere göre; açıklamada, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına doğru "tanımlanamayan" bir balistik füze fırlattığı kaydedildi.

        Japonya ordusu ise Kuzey'in yaptığı atışı doğrularken balistik olduğu düşünülen füzenin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtti.

        Kore Yarımadası'nda askeri tatbikatlar ve füze denemeleriyle gerilimin tırmanarak sürdüğü bilinirken Kuzey Kore'nin bu füze atışının ABD'de bugünkü 60. başkanlık seçimleri sırasında yapılması ise dikkatleri çekti.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #kuzey kore
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