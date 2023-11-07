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        Haberler Dünya Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan 5 kişinin mayına bastığı bildirildi

        Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan 5 kişinin mayına bastığı bildirildi

        Daily NK sitesinde yer alan habere göre Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan 5 kişi, ülkenin Çin sınırındaki mayınlara bastı. Söz konusu kişilerin durumuna ilişkin bilgi verilmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:22 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:22
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        Kuzey Kore'den kaçmaya çalışırken mayına bastılar
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        Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan 5 kişinin ülkenin Çin sınırındaki mayınlara bastığı bildirildi.

        Merkezi Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Daily NK sitesinin Kuzey Kore'deki kaynaklara dayandırdığı haberde, ekim ayında 5 kişinin, ülkenin Kuzey Hamgyong ilinin Musan bölgesi yakınlarındaki sınırından Çin'e kaçmaya çalıştığı ifade edildi.

        Kaçmaya çalışanların, sınıra yakın alanda mayınlara bastığı belirtilen haberde, söz konusu kişilerin akıbetiyle ilgili bilgi verilmedi.

        Kaynaklar, eylül ayında da 3 kişinin bölgeden kaçmaya çalışırken bastıkları mayınların patlaması sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti.

        Haberde, Kuzey Korelilerin, ülkelerinde "kötüleşen ekonomik şartlar nedeniyle Çin'e para kazanmak amacıyla" kaçmaya çalışmış olabilecekleri belirtildi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #kuzey kore
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