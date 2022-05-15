Kuzey Kore'de COVID-19 alarmı: Vakalar artıyor

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Kuzey Kore'de devlet haber ajansı KCNA, son 24 saatte 296 bin 180 kişide yüksek ateş belirtisi görüldüğünü açıkladı. Açıklamada 15 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kuzey Kore bu vakaların kaçının COVID-19 için poizitif test edildiğini ise bildirmedi.

PERŞEMBE GÜNÜ İLK VAKA BİLDİRİLDİ

Salgının başından bu yana tek bir vaka bildirmeyen Kuzey Kore'de Perşembe günü ilk kez koronavirüs vakası tespit edildiği açıklanmıştı.

Kuzey Kore devlet medyasında (KCNA) yer alan haberde, yetkililer ilk kez Pyongyang'da Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantının tespit edildiğini ve ulusal kapanma kararı alındığını açıklamıştı.

Ülkede insanların evden çıkmaması istenirken virüsün "ülkedeki en büyük acil durum" olduğu belirtilmişti.