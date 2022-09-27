Kuzey Kore bu kızı konuşuyor: Televizyonda ilk kez görünen kişi Kim Jong Un'un kızı mı? - Dünyadan Haberler

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Kuzey Kore devlet medyasının yakın zamanda servis ettiği görüntülerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un etrafında şarkı söyleyen kişinin tek kızı olduğu iddia edildi.

İngiliz Daily Mail'in aktardığına göre, yakın zaman televizyonda yayınlanan etkinlik sırasında Kim'in yanında kendisinin tek kızı olan Ju-ae'nin ilk kez görüldüğü öne sürüldü. Haberde etkinlikteki diğer çocukların Kim'in etrafında heyecanla zıpladığı, Ju-ae olduğu iddia edilen kızın ise diğerlerine göre "daha sakin" olduğu ifade edildi.

Eğer küçük kızın Kim'in çocuğu olduğu doğrulanırsa bu, Ju-ae'nin ilk kez halk arasında görüldüğü anlamına gelecek. Ju-ae'nin 2013'te doğduğu düşünülüyor. Kuzey Kore liderinin çocukları hakkında dış dünya çok az şey biliyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'ne göre 2017'de Kim'in ve Ri Sol Ju çiftinin üçüncü çocuğu dünyaya geldi. Kim'in ilk oğlu 2010'da doğdu, en küçük çocuğunun ise 2017'nin başında doğduğu düşünülüyor. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.