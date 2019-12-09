Kuzey Kore Trump'a 'Sabırsız yaşlı adam' dedi

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ABD ile Kuzey Kore arasında yarım kalan nükleer müzakerelerin devamı konusunda yaşanan gerilim, tarafların atışmalarıyla devam ediyor.

Son olarak Kuzey Kore yönetiminin iki numaralı ismi olarak tanınan Kim Yong-chol, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kuzey Kore lideri Kim Jong-un düşmanca davranırsa kaybedecek şeyi çok” şeklindeki sözlerini 'hayal kırıklığı' olarak niteledi.

Trump için ‘sabırsız, yaşlı adam’ ifadesini kullanan Kim Yong-chol, "Trump garip yorumlar yapmayı sürdürürse liderimiz Kim Jong-un fikrini değiştirebilir’ uyarısında bulundu.

İLK DEĞİL

İki ülke arasındaki atışma Trump’ın Kim Jong-un hakkındaki 'roket adam' benzetmesini yinelemesi üzerine hararetlenmişti.

Kuzey Kore’nin ilk Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump’ın sataşmalarına devam etmesi halinde 'bunak’ yakıştırmasıyla karşılık verebileceklerini belirtmişti.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler Şubat ayından bu yana aksayarak devam ediyor.

Taraflar en son Ekim ayında İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantıda bir araya gelmişti.

Kuzey Kore'nin ABD’yi 'eski tutum ve tavırlarını devam ettirmekle' suçlamasının ardından görüşmeler kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda kabul edilebilir şartlar önermesi için yıl sonuna kadar süre tanıdıklarını, bu süre zarfından ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde ‘yeni bir yol’ arayışına gireceğini açıklamıştı.