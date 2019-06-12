Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 45'e çıktığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekâtı´na ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, harekâta katılan komandoların, saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdikleri belirtildi. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi. Son 2 PKK'lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu" denildi.