Kuzey büyük bir tehlikeyle karşı karşıya!

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Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 33. bölümünde Yıldız’ın yirmi yıldır iyileşmeyen yarası tekrar kanamış, yine aynı ihanet duygusuyla sarsılmıştır. Aynı kadına bir kez daha yenilmiş, aynı adam tarafından yine aldatılmıştır. Fakat bu kez karşısında af dileyen, masumiyetini ispatlamaya çalışan bir adam vardır.

Yıldız, Kuzey’e inanmak istese de aklında hep soru işaretleri vardır. Bir türlü Kuzey’e tam anlamıyla güvenemez. Kuzey’in tekrar açtığı yarayı, Bulut sarmaya çalışmaktadır. Kuzey’in boşluğunu doldurabileceğini zannetmektedir. Ama Yıldız, bu boşlukla yirmi yıldır yaşamaktadır.

Kuzey’le dolmayacaksa hep boş kalacaktır. Kuzey, bir anda alt üst olan hayatını düzeltmek için elinden geleni yaparken nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun farkında değildir. Bu tehlike, Kuzey'le Yıldız’ı birbirine yakınlaştıracak mı, yoksa iki aşığın arasındaki uçurumu daha da mı derinleştirecektir?

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 33. Bölüm Tanıtımları: