Kuzeni ile tartıştı, balkondan düştü

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde kuzeninin evine giden adam balkondan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Şüpheli olay, Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre Ahmet Büyükcansız (29), kuzeni Mustafa Seçim'in evine ziyarete gitti. Bir süre sonra kuzenler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

BİRİNCİ KATIN BALTONUNDAN DÜŞTÜ

Tartışma sonrası Büyükcansız, apartmanın birinci katından aşağıya, beton zemine düştü. Hareketsiz şekilde yatan Büyükcansız için ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Büyükcansız'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

KAÇAN KUZEN YAKALANDI

Savcılık incelemesinin ardından cansız bedeni hastane morguna kaldırılan Büyükcansız, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay sonrası kaçan Mustafa Seçim yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.