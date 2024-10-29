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        Haberler Gündem İstanbul Kuyumcuya 5 milyonluk haraç kurşunu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kuyumcuya 5 milyonluk haraç kurşunu!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'taki bir kuyumcuya haraç çetesi dadandı. Esnaftan 5 milyon lira isteyen kişiler hayır yanıtını alınca iş yerine kurşun yağdırdı. Hem de bir ay içinde iki kez.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 20:53 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:53
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        Kuyumcuya 5 milyonluk haraç kurşunu!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Esenyurt'taki bir kuyumcuya haraç çetesi dadandı.

        Esnaftan 5 milyon lira isteyen kişiler hayır yanıtını alınca iş yerine kurşun yağdırdı.

        Hem de bir ay içinde iki kez.

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