Kuyumcuya 5 milyonluk haraç kurşunu!

Olay, İstanbul'da meydana geldi.

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İstanbul Esenyurt'taki bir kuyumcuya haraç çetesi dadandı.

Esnaftan 5 milyon lira isteyen kişiler hayır yanıtını alınca iş yerine kurşun yağdırdı.

Hem de bir ay içinde iki kez.