Kuveyt Türk mesai saatleri 2020

Kuveyt Türk'te işlem yapacak kişiler, banka şubelerinin çalışma saatlerini araştırıyor.

KUVET TÜRK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Kuveyt Türk, hafta içi her gün mesaiye sabah tam 08.30’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bir saatlik öğlen molasının ardından 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Kuveyt Türk hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Kuveyt Türk ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

KUVET TÜRK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kuveyt Türk merkez binası, Büyükdere Caddesi No: 129/1 34394 Esentepe/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Kuveyt Türk merkez şubesine 0212 354 11 11 numaralı telefon ya da 0212 354 12 12 faks numaraları aracılığı ile erişebilirsiniz.

Kuveyt Türk Çağrı Merkezine 444 0 123, Kuveyt Türk Bireysel Telefon Bankacılığı hizmetine ise 0850 251 0 123 numaralarına tuşlayarak ulaşabilirsiniz.