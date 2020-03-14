Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle ezan değiştirilerek okundu!

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Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halka "zaruret dışında dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları'" çağrısında bulundu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Enformasyon Bakanlığı, virüsten korunma tedbirleri kapsamında halktan evlerinden çıkmamaları ve kalabalık yerlere gitmemelerini istedi.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada Kuveyt'teki koronavirüs vaka sayısının 80'e yükseldiği duyurulmuştu.

EZAN DEĞİŞTİRİLEREK OKUNDU

Öte yandan sert koronavirüs tedbirlerinin alındığı ülkede, ezan da değiştirilerek okundu.

Ezanda yer alan 'Hayya ale'salah' (Haydi namaza) bölümü, 'al-salatu fi buyutikum' (evlerinizde namaz kılın) şeklinde değiştirilerek okundu.

Sünni gelenekte en muteber kaynaklardan biri olarak kabul edilen Sahih-i Buhari'de ezanın bu şekilde okunması Hz. Muhammed döneminde, cemaati fırtınalı ve aşırı yağışlı havalardan korumak için de gerçekleşmişti.