AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölüm ve vaka sayılarının ardı arkası kesilmiyor. Avrupa ve ABD'de büyük paniğe neden olan virüsle ilgili son gelişmeler ise şunlar...

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 610'A ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle ülkede son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti, 11 yeni vaka tespit edildi. Ülkede salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 3 bin 193’e yükselirken, tespit edilen vaka sayısı 3 bin 610’unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824’e yükseldi.

AB'DEN VİRÜSE KARŞI 37 MİLYAR EURO'LUK DESTEK PAKETİ

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin koronavirüs salgını ile mücadele etmek için hazırladığı önlem paketinde 37 milyar avroluk bir yatırım destek paketinin de olacağını açıkladı. Ursula von der Leyen, “AB’nin bu şoka dayanabileceğine inanıyorum. Ancak her üye ülke sorumluluğunu tam olarak üstlenmeli. Koronavirüsü durduramayabiliriz ancak önemli olan yayılmasının yavaşlatılmasıdır” dedi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 1266 OLDU

İtalya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bir günde rekor kırıp 250 kişi artarak, 1266'ya yükseldi. Ülkede, 3 hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ederken, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 14 bin 955’e çıktığı, iyileşenler de dahil koronavirüs bulaşanların toplam sayısının 17 bin 660 olduğunu bildirildi.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 3 BİN 174'E ÇIKTI

Almanya´da da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Ülke genelinde ölü sayısının 7´ye, vaka sayısının 3 bin 174´e çıktığı duyuruldu. Hayatını kaybedenlerin 4´ünün Kuzey Ren-Vestfalya, 2´sinin Baden-Württemberg, birinin ise Bayern eyaletlerinde bulunduğu açıklandı.

FRANSA'DA CAN KAYBI 79'A ULAŞTI

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 18 kişi artarak 79'a ulaştığını belirterek, vaka sayısının da 800'den fazla yükselerek 3 bin 661'e çıktığını, bu hastalardan 154'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Veran, virüse yakalananların yüzde 98'inin iyileştiğini kaydetti.

İRAN'DA BİR GÜNDE 85 ÖLÜM YAŞANDI

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 514´e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 11 bin 364´e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte, 1289 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 11 bin 364´e çıktığını bildirdi. İran Genelkurmay Başkanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çarşı, pazar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 120'YE ÇIKTI

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs teşhisi konulan kişilerde ölü sayısının 120'ye, virüsün bulaştığı hasta sayısının da 4 bin 200'e çıktığını duyurdu. Kovid-19 salgınıyla ilgili bilgileri güncelleyen Sağlık Bakanlığı, bir günde 34 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

S.ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 62 OLDU

Suudi Arabistan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı açıklamaya göre, ülkede 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs tespit edilen kişilerin 11'i yabancı uyruklu olarak kayıtlara geçti. Böylece ülke genelinde vaka sayısı 62 oldu. Açıklamada, daha önce virüs nedeniyle tedavi gören kişilerden birinin iyileştiği belirtildi.

ABD´DE 40 ÖLÜ, 1663 VAKA

ABD´de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 1663 vakanın bulunduğu ABD´de, hayatını kaybedenlerin sayısı 40 olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerin, Washington, Kaliforniya, Florida ve New Jersey, Güney Dakota ve Georgia eyaletlerinden olduğu belirtildi. ABD'de sadece 4 eyalette virüsün olmadığı öğrenildi.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 140 BİN

Dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 140 bini geçti. Salgınla ilgili ayrıca şu gelişmeler yaşandı:

- Kosova, Gabon, Gine, Kenya, Etiyopya, Gana, Venezuela ve Kazakistan'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi.

- İspanya, Bulgaristan ve Panama'da "olağanüstü hal" ilan edildi.

- Belçika, Hırvatistan, İsviçre, Malta, Portekiz ve Slovenya'da eğitime ara verildi.

- Çekya, 16 Mart'tan itibaren yabacıların ülkeye girişini ve vatandaşlarının yurt dışına çıkışını yasakladı.

- Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin "merkez üssü" haline geldiğini bildirdi.

- Fransa, İngilitere, Almanya ve Hırvatistan'da futbol liglerine ara verildi.