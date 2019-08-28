28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuveyt 'e yüksek maaşla sağlık personeli alınacak. 15 Aralık 2019 günü hasta kabulüne başlayacak olan Al-Surra Hospital adlı hastane ,farklı kadrolara sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Peki Başvuru şartları neler? Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte personel alımı detayları...
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Al-Surra Hospital adlı hastaneden konu ile ilgili yapılan açıklamada, ilana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşımaları gerektiğine yer verildi:
BAŞVURU DETAYLARI
Başvuruları olumlu sonuçlanan adaylarla ilgili şu ifadelere yer verildi:
NOT: Yabancı dil bilgisi aranmamaktadır. En az b2 ingilizce veya arapça dil sertifikası olmayan bütün adaylara, tarafımızdan yabancı dil eğitimi verilecektir.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Hemşire - 650
LİSE , ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde Hemşirelik eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak
Anestezi teknikeri - 45
LİSE , ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde anestezi teknikerliği eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak, en az 6 ay deneyime sahip olmak
Ameliyathane teknikeri - 45
ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde ameliyathane teknikerliği eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak
Laboratuvar teknikeri - 30
LİSE ,ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde laboratuvar teknikleri eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak, en az 6 ay deneyime sahip olmak
Radyoloji teknikeri - 30
ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde radyoloji teknikerliği eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak
Ebe (kadın) - 25
LİSANS ebelik eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 6 ay deneyime sahip olmak
Ağız ve diş sağlığı teknikeri - 20
ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde Ağız ve diş sağlığı teknikerliği eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak
Diyaliz hemşiresi - 40
LİSE , ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde Hemşirelik eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay diyaliz hemşireliği deneyimine sahip olmak
Bilgi işlem personeli - 150
LİSE , ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak, en az 6 ay deneyimine sahip olmak, B2 DÜZEYİNDE İNGİLİZCE DİL BİLGİSİNE SAHİP OLMAK
Saç ekim uzmanı - 7
Saç ekimi sertifikasına sahip olmak, en az 1 yıl deneyime sahip olmak
Perfüzyonist - 9
ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde perfüzyon teknikleri eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 2 yıl deneyime sahip olmak
Fizyoterapist - 31
ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak
Patoloji teknikeri - 10
ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde patoloji teknikleri eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak
Acil tıp teknisyeni ve Paramedik - 65
LİSE düzeyinde acil tıp teknisyenliği veya ÖNLİSANS düzeyinde paramedik, ilk ve acil yardım eğitimi verilen kurumların herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak
Biyolog - 10
LİSANS düzeyinde biyoloji eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, sağlık kurumu laboratuvarlarından en az 6 ay deneyime sahip olmak
Odyometri teknikeri - 10
ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde odyometri teknikleri eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak
Diş protez teknikeri - 5
ÖNLİSANS veya LİSANS düzeyinde diş protez teknikleri eğitimi verilen yüksek öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, en az 3 ay deneyime sahip olmak
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