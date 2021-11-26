Küvetteki çoğu lekeye, birikirken bir kalıntı bırakan mikroplar neden olmaktadır. Küvetin sürekli olarak hava akımı alması için duş perdesinin açık bırakılması önemlidir.
KÜVET NASIL TEMİZLENİR?
Akrilik bir küveti temizlerken sert toz deterjanlar ve çamaşır suyu gibi sert kimyasallar kullanmak küvetin cilâsını mahvedebilir. Bu nedenle aşındırıcı kimyasal temizleyicilerden uzak durulması gereklidir.
Genellikle elindeki en nazik temizleme solüsyonuyla işe başlamak ve bu işe yaramazsa daha güçlü seçeneklere geçilmesi gerekmektedir.
Özellikle akrilik gibi lekelerin kolayca çıktığı yumuşak yüzeyler için damıtılmış beyaz sirke harika bir doğal temizleme solüsyonudur. Özellikle zorlu lekeler için, sirkeye biraz karbonatta ekleyebilirsin. Temizleme öncesinde bir sprey şişesini sirkeyle doldur ve rutin banyo temizliği işleri için elinin altında bulundur. Sirkeyi, etkilenen bölgeyi tamamen kaplayacak şekilde bol miktarda sürerek temizleyebilirsin.
Evde sirke yoksa biraz limon suyu da iyi bir alternatif olabilir.
Sirkeyi lekelere uyguladıktan sonra 10-20 dakika beklet. Bekleme sırasında sirkedeki asit, küfü, kiri ve lekeyi parçalayacak ve böylece kolayca temizlenmelerini sağlayacaktır.
Sirkeyi yeteri kadar beklettiğinden eminsen, lekeleri yumuşak bir süngerle sil. Bu işlem için normal bir bulaşık süngerinin sarı tarafını kullanabilirsin. Kir ve pislik, sirkeyle ıslandıktan sonra, kolayca sökülecektir. Öne ve arkaya doğru ov ve lekeler çıkana kadar hızla ovmaya devam et.
Zorlu lekeler varsa özel ovma aletleri de kullanabilirsin; bunlar, lekeyle ekstra mücadele için gözenekli melamin köpüğünden yapılmıştır.
Son olarak küvetin içini durulayarak temizliği bitirebilirsin. Çözülen kirin ve kirli sirke solüsyonunun tamamını temizlemek için musluğu birkaç dakika açık bırak. Ayarlanabilir duş başlığı olan bir küveti temizliyorsan suyu aç ve doğrudan temizlediğin yerlere tut. Küvet temizlenince, lekelere neden olan bakterilerin yeniden oluşmaması için küvetin kuruması önemlidir.
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