Kütüphaneye girebilmek için çantalarıyla sıra oluşturdular

DHA'nın haberine göre, Şanlıurfa 'da İl Halk Kütüphanesi'nde ders çalışabilmek için yer bulmak isteyen öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren bina önüne geliyor.

Sınırlı kapasitede olan salona girebilmek için öğrenciler sırt çantalarını yere bırakarak sıra oluşturuyor. Kapıların açılmasıyla birlikte öğrenciler, çantalarını alarak içeriye giriyor.